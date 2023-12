Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sosyal medya üzerinden yayın yapan Transfer Merkezi ve Alt Ligler sayfalarına açıklamalarda bulunan Tahsin Tam, kazanılan şampiyonlukla ilgili olarak, “Çorum FK ile muazzam bir şampiyonluk yaşadık. Ben geldiğim zaman gardı düşmüş ve play-off savaşı verecek bir takım vardı. Sonrasında inanılmaz bir grafik sergiledik.

Takıma geldiğimde üst üste 4 galibiyet alarak başladık ve bir anda şampiyonluk adayı haline geldik. Ligin ikinci yarısında ise takıma iyi takviyeler yaparak forse etti ve ligin ikinci yarısını namağlup bitirerek muhteşem bir şampiyonluğa imza attık” ifadelerini kullandı.

AYRILMAYI

BEN İSTEDİM

Çorum FK’dan ayrılığı ile ilgili soruya da cevap veren Tahsin Tam, “Sezona aslında çok iyi başlangıç yaptık. 6 maçta 4 galibiyet aldık ve 12 puan topladık. Sonrasında bir enerji kaybı oldu.

Aslında ayrılmayı ben istedim. Oğuzhan Başkan arkamda çok durdu. Ama ben kan değişikliğinin daha iyi olacağını düşündüm ve takımın önünü açmak istedim” dedi.

HER ZAMAN

HATIRLANACAK

OLMAK GÜZEL

Çorum’dan çiçeklerle uğurlanmasıyla ilgili olarak da konuşan teknik direktör Tahsin Tam, “Tabii, güzel bir duygu. O şehirde her ne olursa olsun ben, futbolcular ve şampiyonluk her zaman hatırlanacak. Çünkü yıllar sonra zoru başardık diyebiliriz. Bu sebeple, herkes tarafından sevilmek çok güzel bir duygu. Bir de, çok alışık olmadığımız şekilde çiçeklerle uğurlamak Türk futbolunda olan şeyler değil. Yeri gelmişken herkese buradan teker teker teşekkür ederim” dedi.

MUHTEŞEM

BİR AİLE

ORTAMI

VARDI

Geçen sezon takımda çok iyi bir aile ortamı olduğuna da vurgu yapan ve Başkan Oğuzhan Yalçın’dan övgüyle bahseden Tahsin Tam, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini dile getirirken, “Taraftar bize inanılmaz destek verdi. Şehirde muhteşem bir aile ortamı vardı. Başkan Oğuzhan Yalçın, yönetim kurulu, tesis çalışanları, futbolcular ve taraftar, gerçekten bizi çok rahatlattılar ve sonunda karşılığını da aldılar. Sadece onlar değil, hepimiz aldık.

Tabii, Oğuzhan Yalçın’ın bu sürede yaptığı hamleleri de es geçmemek lazım” ifadelerini kullandı.