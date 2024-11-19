Alınan bilgiye göre 10 Kasım'da Doğukan Kuşçu’nun proje amaçlı 4 yıl önce aldığı 19 KL 434 plakalı klasik motosiklet, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’de bulunan ikametinin bahçesinden iki kişi tarafından çalındı.

Sabah motosikletini yerinde bulamayan ve apartmana ait güvenlik kameralarını izleyen Kuşçu, hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark ederek 112 Acil çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.