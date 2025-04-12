İskilip'te Polis Haftası çerçevesinde, yapılan programlar dahilinde İskilip Müftülüğü Erenler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ve kurs öğreticileri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, "Minik misafirlerimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın kendi elleriyle yaptıkları resimleri bizlere hediye etmeleri ayrı bir anlam taşıyor. Bu güzel hediyeyi odamın duvarına asacağım. Kendilerine ve kıymetli öğreticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Müdür İstanbul, onlara polislik mesleğini ve polislerin görevlerini anlattı. Minikler, daha sonra emniyet binasını gezerek görev başındaki polis memurlarını da ziyaret etti.

Aynı gün içinde İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, beraberindeki iki polis memuruyla birlikte Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Kurs binasında minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Müdür İstanbul, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Editör: İHA AJANS