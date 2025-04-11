Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Çorum’daki ziyaret programı sırasında İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ve İl Genel Meclis Üyeleri Duran Bıyık ve Selahattin Erden ile de bir araya geldi.

Görüşmede, İskilip’in eğitim alanındaki öncelikli talepleri Bakan Tekin’e doğrudan aktarıldı. Çizikci ve Demirci Bakan Tekin’e ilçenin eğitimdeki önemli taleplerini iletti. Bu talepler arasında, Akşemseddin Öğrenci Yurdu’nun yerine 100 kişi kapasiteli yeni bir yurt yapılması, ilçeye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) kazandırılması, yeni Fen Lisesi arsasına bir spor salonu inşa edilmesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine mini halı saha yapılması yer aldı.

Prof. Dr. Tekin de İskilip heyetinin taleplerini makul bularak, bu istekleri değerlendirmek üzere not aldığını belirtti.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, eğitimin İskilip için her zaman bir öncelik olduğunu vurguladı ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi