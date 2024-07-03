Çorum 'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16'da Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vatandaşlar, maçın ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle büyük sevinç yaşadı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Köse ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.