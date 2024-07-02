Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda altıncısı düzenlenen ve çevre illerden 1000’den fazla pehlivanın katılım gösterdiği güreşlerde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.

Tokat ve ilçeleri ağırlıkta olmak üzere Amasya, Yozgat, Çorum, Samsun, Sivas, Ankara, Kahramanmaraş, Adana gibi birçok ilden Niksar’daki güreşlere gelen sporcuların mücadelesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, güreşlere katılan sporculara, güreşleri düzenleyen Niksar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen de "Öncelikle amacımız ata sporumuz olan güreşimizi hem gençlere tanıtmak, hem de bu bilinci devam ettirmek. Bu vesileyle vatandaşlarımızla bir aradayız. İnşallah onlar da eğleniyordur ve sporun eğlenceli tarafına bakıyordur. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, 1000'den fazla sporcunun konuk olduğu güreşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Editör: AA AJANS