Çorum merkez, Seydimçakallı ve Yenihayat Köyleri ile Laçin ve Uğurludağ ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan Songül Ö.(52), Serdar Ö.(33), Serdar K.(34), Abidin Ö.(53), Telli B.(68), Asiye Ö.(79), Abidin B.(71), Asiye E.(57), Refigül F.(82), Meryem F.(66), Fendiye D.(42), Emrullah T.(37) ve Aynur Ç., bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınanlardan Abidin Ö.’nün durumunun ağır olması nedeni ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.