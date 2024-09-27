Semt pazarlarında fiyat kontrolünün yanı sıra tezgahlardaki ürün ve hijyen konularında da denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen kurallarına uymadığı için daha önce 2 kez cezai işlem uyguladıkları pazar esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası verdi.

Sabah saatlerinde Cuma Pazarı'nda denetim yapan zabıta ekipleri bir esnafın hijyen kurallarına uymadığını tespit etti. 2024 yılı içerisinde 2 kez daha aynı kuralı ihlalden dolayı idari para cezası uygulanan esnafa Belediye Encümen kararı gereği 1 hafta tezgah kapatma cezası verildi.

Editör: İHA AJANS