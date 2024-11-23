Çorum merkezde 300, ilçelerde de 300 olmak üzere toplam 600 kişinin alınacağı geçici iş için Bin 895 kişi başvuruda bulundu. Merkezde Bin 67 başvurudan 850’sinin kabul edildiği kura çekimi İŞKUR Şefi Murat Özbek, İŞKUR Meslek Danışmanı Fatih Aydoğan, Valilik görevlisi Burak Şafak gözetiminde oluşturulan komisyon huzurunda Çorum 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde yapıldı.

Kura çekimi öncesi bilgi veren İŞKUR yetkilileri işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Çorum Valiliği işbirliği ile toplam 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacağını hatırlattı.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcıların temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 7 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacağı, programın 02 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayarak 27 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği de bildirildi. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 14 Kasım-18 Kasım tarihleri arasında alınan başvurularda özel politika listesinde bulunan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlara öncelik verildi.

Buna göre yapılan kura çekiminde Çorum Valiliği için 300, Alaca Kaymakamlığı için 30, Bayat Kaymakamlığı için 25, Boğazkale, Dodurga, Laçin, Mecitözü ve Oğuzlar Kaymakamlığı için 15’er, İskilip Kaymakamlığı için 35, Kargı Kaymakamlığı için 20, Ortaköy Kaymakamlığı için 18, Sungurlu ve Osmancık Kaymakamlığı için 40’ar, Uğurludağ Kaymakamlığı için ise 17 kişi kura ile belirlenmiş oldu.

Editör: HABER MERKEZİ