Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı.

Çorum'da YEDAM'a başvuran her 3 kişiden birinin kumar bağımlılığından başvurduğunu kaydeden Kantar, kendilerine başvuran her bağımlıyla özel olarak ilgilendiklerini, yaşam boyu da iletişimi sürdürmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'de 107 YEDAM bulunduğunu, 12 yaş ve üzeri herkese ücretsiz, gizlilik esasına dayalı hizmet verdiklerini dile getiren Kantar, "Danışmanlık merkezimizin modelinin etkisiyle ilgili bir araştırma yapıldı. 17 aylık süreçte bir danışanın en az 3 kez görüşmeye geldiği ve birinci ayda temiz kalmasının yüzde 52, üçüncü ayda ise yüzde 66 seviyesine çıktığını tespit ettik. Hizmetlerden yararlanan danışanlarımızın yüzde 90'ı çok memnun olduğunu bize iletti. Biz diyoruz ki danışanımız gelsin, sistemin içinde kalsın, temiz ve ayık kalmasını destekleyelim. Bağımlılık, süreklilik gerektiren tedavi süreci gerektiriyor. Bu süreçte terapi, sosyal takip önemli." diye konuştu.

Çok önemli bir hizmet verdiklerinin farkında olduklarının altını çizen Kantar, bağımlılığın tedavi edilebilir bir durum olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Kantar, ailelerin çocuklarını gözlemleyerek alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, sanal bahis gibi konulara yönelimleri olduğunu düşünmeleri halinde 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak bilgi edinebileceklerini sözlerine ekledi.



