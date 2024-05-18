Büyükkeşlik Muhtarı Erdoğan Kılıç, taş ocağı ve GES arasında kendilerine tarım ve hayvancılık için sadece 800 metre mesafe kaldığını ifade etti.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar köye giderek projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. CHP heyeti, Büyükkeşlik Muhtarı Erdoğan Kılıç ve köydeki vatandaşlarla görüşerek sorunları yerinde dinledi.

Erdoğan Kılıç, “Proje buradan başlıyor, GES yapılması düşünülen projeyle zaten ikisinin arasında 800 metre bir yer kalıyor. Yani ne oradan biz tarım hayvancılıktan yararlanacağız yani ne de buradan tarım hayvancılıktan yararlanacağız. İkisi de köyümüzün tarım ve hayvancılığını öldürüyor. Ortadan kaldırıyor” dedi.

Dinçer Solmaz ise, “Muhtarımızın anlattıklarında şunu gördük ve bir taraftan da anladık ki taş ocağının varlığı diğer taraftan çok büyük bir alanda sadece mera olarak kullanılabilen bir alanda GES’e ayrılması halinde Keşlik köyünün geçimini sağladığı, köylülerin köye dönüş sağladığı özellikle hayvancılık ve tarımı tamamen sona erdirme noktasına getireceği ve bu şekilde artık Keşlik köyünün de neredeyse artık buradan taşınmak zorunda kalacağı ve artık hayatın Keşlik köyünde hayatın yaşanılamaz hale geleceğini görmüş bulunduk” dedi.