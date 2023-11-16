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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini duyurdu. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Aylık azalış ise yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.

10 AYDA 6 BİN 35

KONUT SATILDI

Çorum’da da Ekim ayında 596 konut satışı gerçekleşti. Bölge illerinde Samsun’da Bin 656 konut satılırken, Tokat’ta 407, Amasya’da ise 340 konutun satışı Ekim ayında gerçekleşti. Çorum’da satılan 596 konutun 34 tanesi ipotekli, 216’sı ilk el, 380’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2022 yılı genelinde 9 bin 305 konutun satıldığı Çorum’da 2023 yılının 10 aylık bölümünde toplam satılan konut sayısı ise 6 bin 35 oldu.

EYLÜL'DE 762 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Çorum’da Eylül ayında 762 konut satılmıştı.