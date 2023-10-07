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Kongre nedeniyle 81 ilden Ankara'ya gelen partililer ve delegeler sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etmesi sağlandı. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.



Arka planda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları da öne çıktı.

“Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı”, “Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri” ve “Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız” sloganlarının yazılı olduğu afişlerin yer aldığı salonda Çorumlular da dikkat çekti.



Sabah saatlerinden itibaren Ankara’ya akın eden AK Parti Çorum Teşkilatları ve üyeleri kongre salonunda açtıkları pankartlarla dikkat çekti. Kongrede AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İlçe Belediye Başkanları, delegeler ve üyeler geniş şekilde yerlerini aldı. AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da sık sık Çorumlu delegelerin yanına gelerek salondan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.