Çorum’un Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Çorum, sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla dünya ticaretine entegre olabilecek potansiyele sahip. Her geçen yaptığı ihracatı artıran Çorum sanayicisi, özverisiyle dikkat çekiyor. Çorum, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 17. il konumuna gelmiştir. Çorum, ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak daha da büyüyecek.” dedi.

Çorum’un dijital dönüşümü sağladıkça, bu dönüşümün hem iş dünyasına hem de işletmelere olan etkilerinin oldukça büyük ve dönüştürücü olduğunu da sözlerine ekleyen Onay, “Yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler çok çeşitli avantajlar elde ediyor. Günümüz teknolojisinde zaman ve emek tasarrufu adına e-fatura hizmetini kullanmak büyük avantajlar kazandırıyor. E-faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler maliyeti azaltıp, işlerini kolaylaştırıyor. E-fatura kesen işletmeler için satış, tahsilat gibi çok sayıda süreç hızlıca gerçekleşiyor. İşletmelerin e-fatura zorunluluğu kapsamına girmeseler bile e-dönüşüme adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

Öte yandan, bulut tabanlı çözümler ve veri analitiği alanındaki gelişmelerin de etkili olacağını ve yakından takip edilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Türkiye’de dijital dönüşüme yapılan yatırımlar olumlu bir ivme kazandı. Bu noktada getirilen e-fatura, e-irsaliye ve e-deftere kademeli olarak yapılan geçiş zorunlulukları, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne hız kazandırdı. Dolayısıyla sadece yatırımların değil, regülasyonların da dijital dönüşümde etkisi çok büyük. Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesine odaklanılmasının ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini düşünüyorum. Bu noktada Çorum’daki yerel Yetkili DİA İş Ortakları, yerinde eğitim, uygulama ve destek hizmetiyle KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ