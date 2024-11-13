Vali Çalgan son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek, il başkanları ve yönetimleri ile görüştü. Ziyaretler, siyasi partiler arasındaki diyalog ve işbirliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan, ilk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretin ardından, AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Valimiz Ali Çalgan’a, İl Başkanlığımıza gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ederiz” denildi.



Daha sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetimi ile bir araya gelen Vali Çalgan, partililere nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu. CHP İl Başkanlığı, “Valimiz Ali Çalgan İl Başkanlığımıza iade-i ziyarette bulundu. Valimize nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz” denildi.

Son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve yönetimini de ziyaret eden Vali Ali Çalgan, partililerle bir süre sohbet etti. MHP İl Başkanlığı da “Çorum Valimiz Ali Çalgan, başkanlığımızı ziyaret etti. Ziyaretleri için Valimiz Ali Çalgan'a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Vali Ali Çalgan'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, şehrin yönetiminde bulunan farklı siyasi partilerle olan ilişkileri güçlendirmeyi ve karşılıklı saygı ortamını tesis etmeyi amaçlıyor. Ziyaretlerin ardından her üç il başkanlığı da, Vali Çalgan'a teşekkürlerini ileterek, ziyaretin önemine vurgu yaptı.