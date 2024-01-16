Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Çorum merkez ve ilçelerdeki kütüphanecilerin katılımı ile Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, ilimiz genelinde okuma oranın arttırılması amacıyla kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen proje çalışmaları ve etkinlikler değerlendirildi.

Vali Zülkif Dağlı, ilimizde kitap okuma alışkanlığının ve okuma oranının arttırılması amacıyla tüm kütüphaneler tarafından çeşitli projeler hazırlandığını ve uygulandığını, çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu çalışmalar sayesinde il genelinde kitap okuma oranı ve okuyucu sayılarında belirli bir artış kaydedildiğini belirterek, proje sayılarını ve etkinlik çeşitliliğini arttırarak bu uygulamalara devam edileceğini ifade etti.