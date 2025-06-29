Tarihi Veli Paşa Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysel Kocagül tarafından (KKKA) hastalığı, hastalıkla mücadele yolları ve yapılan bilimsel çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Özellikle hava sıcaklarının artması ile kene vakalarında da görülen artış sonrası tedirgin olan vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

(KKKA) hastalığının kuluçka dönemine dikkat çeken Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysel Kocagül, vatandaşlardan kene tutma öyküsü ve kuluçka dönemi bulguları olması durumunda hemen hastaneye gitmelerini istedi.

Hafta içi Perşembe ve Cuma günleri ilçe hastaneleri acil servislerinde görevli sağlık personellerine (KKKA) hastalığı ile ilgili yeni bilgilendirme toplantıları yaptıklarını kaydeden Kocagül, “Hekimlerimizin de bu konuda uyanık olması gerekiyor ki, endemik bölgedeyiz yani bu hastalığın görüldüğü bölgedeyiz. Bunu aklımıza getirmez de atlarsak, hasta bir iki kere hastaneye gider gelir, iki, üç gün geçirirse, bu süreçten sonrasında artık kanamaların olduğu döneme geçebilir.



Bizim esas hedefimiz bu erken dönemde hastaları yakalamak, yakaladığımızda gözünün yaşına bakmadan gözlemeye çalışıyoruz. Belki olmayabilir ama atlamayalım. Sonunda hayatı tehdit eden bir hastalık, tabi ki ölüm oranı çok yüksek olmayan bir hastalık” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, (KKKA) hastalığında ölüm oranının yüzde 5 olduğuna dikkat çekerek, “Bir enfeksiyon için aslında yüksek bir oran. 100 kişiden 5 kişiyi kaybediyoruz.

Şimdi basamak basamak gidiyoruz sizleri uyarmak anlamında. Bu ilk bulgular zaman içinde bazılarında iyileşerek grip gibi bir tablo ile laboratuvar testlerinde, kan testlerinde biraz bozulmalarla seyri normale dönerken, bir kısım hastada da daha ağır form dediğimiz kanamalarla seyreden, laboratuvar bulgularının çok bozulduğu hayatı tehdit eden boyuta ilerleyebiliyor. (KKKA) dediğimiz kısım burası.

Biz sizleri bilgilendirirken o ilk dönemde (KKKA) hastalığını atlamayalım, yani bir çok viral enfeksiyon yani basit enfeksiyon olayları ile karışabilir bu konuda duyarlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, etkinlik kapsamında (KKKA) hastalığı ile ilgili yaptıkları çalışmalar için söyleşiye katılan hocalara teşekkür ederek çiçek takdim etti.