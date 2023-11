Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dilekçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olarak bilinen ve kenelerin insanları ısırmasıyla gerçekleşen hastalık nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini, kenelerle mücadelede en etkili silahın keklikler olduğunun ise herkesçe bilindiğini kaydeden Eral, “Ancak doğal hayatın korunması, KKKA nedeniyle olabilecek ölümlerin engellenmesi amacıyla doğaya salınan kekliklerin valiliğimizin izinleri kapsamında bir kısım avcılarca katlediliyor olması her türlü izahtan uzak çok yaman bir çelişkidir” dedi.



Av. Sadık Eral’ın keklik avının yasaklanması amacıyla Çorum Valiliği’ne verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Valim, 12 Kasım 2023 Pazar günü doğup-büyüdüğüm Yoğunpelit Köyü’ndeki çiftliğimize gittiğimde geçmişte keklik seslerinin geldiği kırlardan (hem de evimizin başının üstünden ) avcıların silah seslerinin geldiğini görünce şoke oldum. Avcılara müdahale etmek istediğimde; avcılar, valilik makamınca verilen izinler dâhilinde avlanma yaptıklarını söylediler. 155’i arayarak şikâyette bulundum. Gelen resmi görevliler avcılık ruhsatları varsa müdahale edemeyeceklerini bildirdiler. Önceden kırlara keklik salan devletin ardından avcı göndermiş olmasına inanamadım.

Sayın Valim, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olarak bilinen ve kenelerin insanları ısırmasıyla gerçekleşen hastalık nedeniyle birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği herkesçe bilinmektedir. (En son olarak Temmuz ayında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.) Kenelerle mücadelede en etkili silahın keklikler olduğu herkesçe bilinmektedir. Bunun içindir ki her yıl kırlara binlerce keklik salınmaktadır. Ancak doğal hayatın korunması, KKKA nedeniyle olabilecek ölümlerin engellenmesi amacıyla doğaya salınan kekliklerin valiliğimizin izinleri kapsamında bir kısım avcılarca katlediliyor olması her türlü izahtan uzak çok yaman bir çelişkidir.

Siz de takdir edersiniz ki, bir vatandaşımızın hayatı bile avcılık dâhil her şeyden kıymetlidir. Doğal hayatın en güzel canlılarından olan kekliklerin bir kısım avcıların ilkel zevkine kurban edilmemesi gerekir.

Bu nedenle ilimizde keklik avının her mevsim yasaklanmasına kararınızı saygılarımla arz ve talep ederim.”