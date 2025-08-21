İskilip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 86 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden 16 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında ayrılan ve gece saatlerine kadar dönmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Eldivas Babayiğit'in (86) bulunması için çalışmalar yoğunlaştı.

Arama çalışmalarına İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandoların yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlilerince yürütülüyor.

İz takip ve kadavra köpeklerinin yanı sıra sivil vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında arazi dronla havadan taranıyor.

Yaklaşık 115 kişinin katıldığı arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.