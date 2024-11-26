Yağış nedeniyle kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü.

Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.

Yolun bazı bölümlerinde ise sis de etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.