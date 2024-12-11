Kadın girişimcilerin dijital platformlarda faaliyet göstermeleri ve ürünlerini çevrimiçi pazarlarda daha etkin şekilde satabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara e-ticaretin temelleri, dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya kullanımı ve çevrimiçi satış kanalları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim, kadınların girişimcilik becerilerini geliştirerek, yerel ekonomiye katkı sağlamalarına olanak tanıyacak. Aynı zamanda, kadın girişimcilerin dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaları ve işlerini büyütmeleri hedefleniyor.

Eğitime katılan kadınlara, daha sonra katılım belgeleri verildi.

Editör: HABER MERKEZİ