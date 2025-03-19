Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) da “Kadın Dostu Marka Endeksi” çalışmasına katıldı. Şirketlerin cinsiyet eşitliği politikalarını ve uygulamalarını ölçümleyerek iş dünyasında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadın Dostu Marka Endeksi, firmaların cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumlarını belirlemelerine yardımcı olmayı ve somut gelişim alanları ortaya çıkarmayı da amaçlıyor.

Çorum TSO da bu çalışmaya katkıda bulunarak, kadınların iş gücündeki rolünü güçlendirmeyi ve cinsiyet eşitliği bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu bağlamda, ankete katılımın büyük önem taşıdığı belirtilirken anketin https://tr.surveymonkey.com/r/KNS96TX linkinden doldurulabileceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi