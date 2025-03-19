Türkiye yeni güne operasyonlarla uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrasında gram altın yeni güne 3 bin 654 lira seviyesinden başlayarak rekor kırdı.

"MÜDAHALE GELDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma haberlerinin ardından Borsa'da devre kesici devreye girerken gram altın tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, üst üste gelen dolar, Euro ve altın rekorlarından sonra grafik paylaşarak ekonomiye müdahalenin geldiğini belirtti. Kara sosyal medya hesabından, "Müdahale geldi.." ifadelerini kullanarak şu grafiği paylaştı:

BORSA DEVRE KESTİ

Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10 bin 60 puan oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.



Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici uygulandı. Buna ek olarak Borsa İstanbul'un sayfasına erişim sağlanamıyor.