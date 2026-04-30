Çorum’un Kargı ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen son kontrollerde, kaçak avcılık faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Denetimler sırasında ağlara takılmış halde bulunan 80 balık, ekiplerin titiz çalışması sonucu canlı olarak kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yapılan çalışma, hem su ekosisteminin korunması hem de biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Söz konusu operasyon, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde yürütülürken, kurumlar arası iş birliğinin kaçak avcılıkla mücadeledeki önemi bir kez daha ortaya kondu.

Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık göstermeleri ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

