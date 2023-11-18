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Çorum'da iş arayan kişilerin ve sanayicilerin e- İŞKUR hizmet noktaları ve İŞKUR hizmet binaları haricinde kendilerine en yakın noktadan hizmet almaları amacıyla protokol imzalandı.

İş arayan kişilerin ve sanayicilerin e- İŞKUR hizmet noktaları ve İŞKUR hizmet binaları haricinde kendilerine en yakın noktadan hizmet almaları amacıyla, Çorum Valiliği, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Osmancık Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında “İŞKUR hizmetlerinin Sunumuna İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İŞKUR toplantı salonunda imzalanan protokollerle, iş arayan kişiler ve sanayiciler bundan sonra bu hizmet noktaları aracılığı ile kayıtlarını yaptırabilecekler, iş ilanlarına başvuru yapabilecek ve de sanayiciler açık iş ilanlarını oluşturarak İŞKUR internet sitesi üzerinde yayınlatabilecekler.

İmzalanan bu protokollerle oluşturulacak hizmet noktalarının iş arayan vatandaşlara ve işçi arayan sanayicilere en iyi hizmeti sunacağına inandığını belirten Vali Dağlı, vatandaşlara her türlü kaliteli hizmeti sunmak amacıyla gayretli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.