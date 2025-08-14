Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Salonu’nda, 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek “İnşaat ve Mobilya Dekorasyon Fuarı” için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Fuarı organize eden Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, fuar öncesinde Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek etkinliğe dair detaylı bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Hüseyin Şahin, Çorum’un hem inşaat hem de mobilya sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, fuarın bu potansiyelin daha geniş kitlelere tanıtılması için önemli bir fırsat sunacağını belirtti. Şahin, “13-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz fuarda, sektördeki en yeni teknolojiler, tasarımlar ve dekorasyon trendleri ziyaretçilerle buluşacak. Yerli ve bölgesel firmalarla birlikte Türkiye’nin farklı illerinden katılımcılar da fuarımızda yer alacak. Amacımız, Çorum’un ticaretine katkı sunmak, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize sektörün en güncel ürünlerini tanıtmak” dedi.

TSO Başkanı Başaranhıncal ise, fuarların şehrin ekonomik ve ticari hayatına canlılık kattığını vurgulayarak, “İnşaat ve mobilya sektörü, hem istihdam hem de üretim kapasitesi açısından Çorum için büyük önem taşıyor. Bu fuar, yerel firmalarımızın kendilerini tanıtması, yeni iş birlikleri oluşturması ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi açısından önemli bir platform olacak. TSO olarak, üyelerimizin ve şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonu destekliyoruz. Proaktif Fuarcılık’a bu girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK