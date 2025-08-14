Erasmus+ KA171 projesi kapsamında 7 bölgeden 13 ülkeyle akademik iş birliği yapmaya hak kazanan üniversite, öğrenci ve personeline dünyanın farklı noktalarında eğitim ve değişim fırsatları sunacak. Bu kapsamda Amerika’dan Afrika’ya uzanan geniş bir ağda ortak projeler hayata geçirilecek.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; HİTÜ uluslararasılaşma stratejileri kapsamında küresel işbirliği ağını genişletmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus Yükseköğretim Hareketlilik Projelerinin sonuçları açıklandı. Bu kapsamda HİTÜ, Ortak Ülkeler ve Program Ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan KA171 Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projesi kapsamında 7 farklı bölgeden 13 ülke ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere hibe almaya hak kazandı.

Hitit Üniversitesi proje kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Güney Afrika, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Lübnan, Mısır, Nijer ve Ürdün’de bulunan yükseköğretim kurumlarıyla akademik işbirliği yapacak. Aynı zamanda bu ülkelerdeki partner üniversitelerle öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR