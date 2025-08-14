Ziyarette Vali Çalgan, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e görevinde başarılar dileyerek, sağlık hizmetlerinin halka en iyi şekilde sunulması için yapılan çalışmalarda her zaman destek olacaklarını ifade etti. Ali Çalgan, sağlıktaki gelişmelerin ve hizmet kalitesinin artırılmasının, vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Görevine başlayan Başhekim Gömeç de kabullerinden dolayı Vali Çalgan’a teşekkür ederek, görev süresinde hastanenin hizmet kapasitesini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Muhammed Gömeç, modern sağlık hizmetleri ve nitelikli personel desteğiyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi