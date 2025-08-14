Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi e İş Dünyası Federasyonu’nun koordinasyonunda, Çorum İŞKAD ve Çorum GİAD’ın katkılarıyla “Genç ve Kadın

Liderler Forumu” düzenlendi. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında organize edilen forum, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Buhara Kültür Merkezi’nde başlayacak.

“Gençlerin ve kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımını teşvik etmek, girişimcilik, liderlik ve sürdürülebilir kalkınma perspektifinde yenilikçi yaklaşımları tartışmak ve ilham veren etkileşim ortamları yaratmak” amacıyla düzenlenen forumun sloganı ise “İnançla atılan her adım, kaderi değiştirir” şeklinde belirlendi.

Açılış konuşmaları ile başlayacak programda, moderatör eşliğinde masa çalışmaları yapılacak ve iyi uygulama örnekleri değerlendirilecek. Etkinlik kapsamında 14 kadın ve genç liderin rol model hikayeleriyle oluşturulan kısa video serisi hazırlandı. Bu videolar, sosyal medya platformlarında Reels formatında paylaşılıyor. Her video 45–60 saniyelik ilham verici içeriklerden oluşuyor.