Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çorum’da düzenlenen çalıştay da, bugün saat 09.00 ile 18.00 arasında Çorum Huzurevi’nde yapılacak.

İl Müdürlüğü’nün basın duyurusunda şu bilgiler verildi:

“Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ya Çorum'da ise 17,26'ya yükselerek ‘çok yaşlı toplum' sınıfına girmesiyle yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışan Bakanlığımız, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş uhdesinde yaşlılık politikalarını daha bütüncül yaklaşımla ele alınmasının sağlanması amacıyla yaşlılık çalıştayları düzenleniyor.

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla ilimizde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayı yapılacak. Çalıştay, yaşlıların, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu yaklaşımı doğrultusunda ekim ayında düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak.

Çalıştayda yaşlıların ilimizdeki güncel durumu ele alınacak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçlar tespit edilecek, ilimize özgü çözüm önerileri oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

Çalıştaydan elde edilen bulgular ve öneriler, ‘Yaşlılık Saha Araştırmas’ ve ‘Yaşlılık Literatür Araştırmaları’ ile 2. Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Bu sayede yaşlılara yönelik etkili ve sürdürülebilir politikalar, doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirilecek. Çalışmalarla yaşlıların, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç ve önerileri doğrudan şuraya taşınacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kanıta dayalı ve hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlanacak.”