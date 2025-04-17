Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması ve İmamoğlu'na destek veren öğrencilerin gözaltına alınaması ile ilgili Çorum’da düzenlenen protesto yürüyüşleri yeniden düzenlendi.

Bahabey Caddesi’nde toplanan yüzlerce vatandaş, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ile Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti kadın kolları, gençlik kolları ve Halkçı Liseliler destek verdi.

Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz protesto yürüyüşlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.