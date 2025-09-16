Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Ali Çalgan günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Programda Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları ve oratoryo gösterileri sergiledi. Ayrıca özel eğitim sınıfı öğrencilerinin şiirleri ile tekvando gösterisi büyük beğeni topladı. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ile Hacı Bektaş Ortaokulu öğrencileri de sahneye çıkarak programa renk kattı.

Kutlama programı, okulun yeni açılan birinci sınıf şubelerinin gezilmesiyle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ