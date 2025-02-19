Çorum'un imsakiyesine göre ilk gün imsak saat 05.44, iftar ise 18.38’de. Dolayısıyla ilk gün oruç tutma süresi 12 saat 54 dakika olarak belirlendi.

SON GÜNÜ İSE 14 SAAT 12 DAKİKA

Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Dolayısıyla 29 Mart Cumartesi günü, yani Ramazanın son günü imsak 04.56, iftar ise 19.08 olarak belirlendi. Son gün oruçlu kalınacak süre ise 14 saat 12 dakika olacak. Ramazan ayı boyunca ilk gün ile son gün arasında iftar süresinde 30 dakikalık bir uzama söz konusu olacak.

Bu yıl 30 Mart tarihinden başlayacak Ramazan Bayramında, ilk gün bayram namazı saati ise ilimiz için 06.58 olarak açıklandı.