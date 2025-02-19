Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın emektarlarından olan ve yurtdışında yaşayan Turan Meriç hastanedeki 3 haftalık tedavisinin ardından evinde hayatını kaybetmişti.

Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Gülser Meriç’in eşi, Ali, Hatice ve İzzet Meriç’in ise babaları olan Turan Meriç’in cenazesi ise Danimarka’nın Ringsted kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Turan Meriç için Çorum’da can yemeği ve anma etkinliği düzenlendi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Turan Meriç deyişler ve semahlarla anıldı.

Programda yapılan konuşmalarda Turan Meriç için; “Alevi-Bektaşi inancının ileri gelenlerinden Turan Meriç, Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu’nun kurucu üyesi ve bir dönem genel başkanlığını yapmış, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun da kurucuları arasında yer almıştı. Turan Meriç, ömrünü Alevi-Bektaşi inancının yaşatılmasına ve Avrupa’da örgütlenmesine adamış, sevilen, sayılan bir isimdi. Yaşam boyu yürüttüğü mücadele ile, sevgi ile dostluk ile güzellikler ile daima hatırlanacak. Devri daim, mekanı cennet olsun” görüşüne yer verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR