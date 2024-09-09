Okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9'uncu sınıflar yeni hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile eğitim-öğretime başladı. Karnelerin alındığı 14 Haziran itibarıyla okula yaklaşık 3 ay ara veren öğrenciler, birinci dönem ara tatilinin başlangıcı olan 11 Kasım’a kadar sınıfları dolduracak.

Yeni eğitim öğretim yılı hem kademeli uygulanacak yeni müfredat hem de MEB tarafından alınan son kararlarla birlikte bir dizi yenilikle başladı.

Çorum’da da yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımıyla Adnan Menderes İlkokulu’nda yapıldı.



“Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayan yeni eğitim öğretim yılında il genelinde yaklaşık 7 bin öğretmen ve 97 bin öğrenci 529 okulda ilk dersini işledi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili de Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın ziyaretiyle Adnan Menderes İlkokulu’nda çalındı. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılış programına; Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Zülkif Dağlı, “Bugün bu okulumuzda ilk ders zilimizi çocuklarımızla birlikte çalmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize, milletimize, çocuklarımıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Dağlı, Milletvekili Ahlatcı ve Başkan Aşgın ilk ders zilini birlikte çalarak, sınıflarda öğrencileri ziyaret edip, onlara hediyeler verdiler.



ORTAK SINAVLARIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

İLK ARA TATİL 11-15 KASIM

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.