Burak S. (17) idaresindeki 19 DA 361 plakalı otomobil ile Mücahit Ç. (27)’nin kullandığı 34 DDK 280 plakalı otomobil Hürriyet Caddesi’nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye ilçe ve il merkezinden sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan Cafer K. (16), Enes G. (17) ve Ömer Ç. (57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ