Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Satılmış U. yönetimindeki 66 FF 765 plakalı otomobil, yağış sebebiyle karşı şeride geçip tekrar kendi şeridine geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Zülfikar H. idaresindeki 06 EAM 376 plakalı otomobil, kayan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Emine U. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı