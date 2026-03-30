Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.