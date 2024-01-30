İŞKUR Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İl Müftülüğü için Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında toplam 38 geçici personel alacak.
Yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde toplam 5 kişi 6 altı ay süreyle istihdam edilecek. Program 19 Şubat 2024 tarihinde başlayacak 19 Ağustos’ta tarihinde sona erecek. Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak, hafta sonu tatil olacak.
Başvurular 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Katılımcıların tamamı liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek. Kura çekilişi 14 Şubat Çarşamba günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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ÇORUM MÜFTÜLÜĞÜ 33 KİŞİ ALACAK
Çorum İl Müftülüğüne bağlı kurumlarda toplam 33 kişi 6 ay süreyle aynı şartlarda istihdam edilecek. Başvurular 2-6 Şubat 2024 tarih aralığında alınacak.
Kura çekilişi 14 Şubat Çarşamba günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.