Alınan bilgiye göre Hazine tarafından Altınbaş, Çalyayla, Dereköy, Eğerci, Eskiören, Güvenli, Güzelyurt, Hamamlıçayköy, İnalözü, Karacaören, Kumçeltiği, Palabıyık, Sarışeyh, Sarmaşa, Şahinkaya ve Yakuparpa köylerindeki hazine arazileri satışa sunuldu.

Muhammen bedelleri 7 bin 500 lira ile 362 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ocak 2024 tarihinde açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

Arsalar 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacak.