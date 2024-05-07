AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ile birlikte hastaneye gelen Ahlatcı, ziyaret öncesinde Başhekim Sinan Zehir, hastane yönetimi ve çalışanlarla bir araya geldi. Başhekim Sinan Zehir’den bilgi alan Ahlatcı, servisleri ziyaret ederek, tedavi gören hastalarla sohbet etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Ahlatcı, “Hastanemizde yatmakta olan hasta ve hasta yakınlarını ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek hayır dualarını aldık. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar nasip eylesin” dedi.

“HASTANENİN KAPASİTESİ ARTACAK”

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ile birlikte sağlık alanında Çorum’a yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Ahlatcı, “Çorum'umuzun sağlık altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yapacağımız yeni yatırımlarla hastanemizin kapasitesini artırarak, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.