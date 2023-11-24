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Akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde hareketli anlar yaşandı.

Ulukavak Mahallesi Mahmutevler sokaklarda silahlı kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken olaya karışan bir sahsın arabasında yapılan aramada pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Aynı saatlerde Kadeş Meydanı civarında şüphe üzerine durdurulan şahıstan narkotik madde ele geçirilirken, Göğüs Hastanesi civarında ise durdurulan bir şahsın üst aramasında tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.