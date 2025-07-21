Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Mürsel 2. Sokak’ta alkol alımı sonrası rahatsızlanan gencin arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddeden genç ve arkadaşlarının sokakta yüksek sesle bağırarak konuşmalarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Bunun üzerine saldırganlaşan geçlere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.

Polis otosun bindirilen gençlere kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK