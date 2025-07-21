BBP İskilip İlçe Başkanlığı’nın olağan genel kurulu önceki gün yapıldı. Kongreye BBP Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, BBP İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Tek liste ile yapılan kongrede Hasan Alim güven tazelerken Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Harun Yüksel, Bekir Tabur, Suat Yüksel, Engin Şahin, Emir Parlak, Mustafa Cebeci ve İlker Arslan seçildi.

“PKK TÜM UZANTILARI

İLE SİLAH BIRAKMALI”

Kongrede birlik, beraberlik ve dava bilinci vurgusu yapan BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, İskilip’te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek; “Burası sadece bir ilçe değil, burada yürek var, sadakat var, dava şuuru var” dedi.

Yapılan kongrelerin sadece bir takvim süreci değil, aynı zamanda hareketin kendini yenileyerek milletin beklentilerine kulak verme süreci olduğunu belirten Fehmi Güney, güncel meselelerle ilgili de mesajlar verdi.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, “Sadece dağdaki birkaç militanın silah bırakması bu milleti ikna etmez. PKK’nın tüm uzantıları silah bırakmadan bu sürece kimse inanmaz” diye konuştu.

DEM Parti’nin Türkiye partisi olması için terörle tüm bağlarını kesmesi gerektiğini vurgulayarak BBP’nin bu konuda tavizsiz olduğunu dile getiren Güney, “Bu ülkede BBP oldukça, Öcalan’a af gibi bir gündem kimsenin aklından bile geçemez. Biz sustuğumuzda, şehitlerimizin ruhu sızlar, milletin vicdanı yaralanır” dedi.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Güney, kamu işçilerine önerilen yüzde 24’lük zammın olumlu ama yetersiz olduğunu belirtti. Market fiyatlarındaki ve kiralardaki artışa dikkat çeken Fehmi Güney, “Geçim sıkıntısı sadece sayılarla ölçülmez. Mutfakta eksilen yağdır, okuldan alınamayan çantadır” dedi.

Tarım politikalarında üreticilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Güney, “Toprak susarsa millet susar, köy susarsa şehir düşer, üretici susarsa memleket durur” ifadelerini kullandı.

Gübre, mazot ve yem maliyetlerinin üreticiyi zorladığını, desteklerin günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

BBP teşkilatına da seslenerek siyasetin sadece seçim dönemi yapılan bir faaliyet olmadığını, vatandaşla iç içe olmak gerektiğini vurgulayan Güney, konuşmasını merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak bitirerek birlik mesajı verdi.

Kongre, toplu fotoğraf çekimi ve tebriklerle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi