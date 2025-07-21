Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Sungurlu Karakaya Köyü muhtarı ve köylülerle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Karakaya köyünün içine yapılmak istenen taş ocağına köylülerin de kendilerinin de karşı olduğunu söyleyen Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum Sungurlu Karakaya köyünün içinde su depolarının da olduğu bölgede bir taş ocağı kurmak için uğraşıyorlar. Delice-Çorum hızlı tren hattıyla ilgili böyle bir talepte bulundular ama biz doğamıza, suyumuza, köyümüze sahip çıkmak istiyoruz. Taş ocağı yapılmak istenen bölge tam da Karakaya köyünün içinde. Köy yaşam alanının içerisinde taş ocağı olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

“KÖYLÜ İSTEMİYOR”

Halkın derdinden anlamayan iktidarın önce iklim yasasını Meclis’ten geçirdiğini, şimdi de maden yasası ile doğamızı, suyumuzu, bütün yaşam alanlarımızı kirletmek istediğini vurgulayan Tahtasız, şunları söyledi: “Biz bu iktidardan şunu bekliyoruz; Köylümüz taş ocağı istemiyor. Tabiki hızlı trene ve yatırıma karşı değiliz. Biz hızlı tren ihalesinin yapılış şekline karşıydık. Şu anda da hızlı tren hattına malzeme almak için Karakaya köyümüzün katledilmesine karşı çıkıyoruz. TBMM 9 gün aralıksız çalıştı. Ne için çalıştı? Zeytinliklere maden ocağı kurulması için. 1923'ten 2002 yılına dek geçen 80 yılda Türkiye genelinde toplam 1186 maden ruhsatı verildi. AKP iktidarının son 15 yılında verilen maden ruhsatı sayısı 386 bine ulaştı ve son 10 yılda 109 bin 884 hektar orman madencilik faaliyetine açıldı. Bu iktidar artık Ak-topot gibi bu ülkeyi sardı ve milletin kanını emmeye devam ediyor.”

Muhabir: Haber Merkezi

GÖZLERİNİ DAĞA TAŞA DİKTİLERİhaleleri 21-b ile yapan, kur korumalı döviz hesabı ile birilerini zengin eden, hasta garantili hastaneler, geçiş garantili yollar ve köprülerle halktan aldığını beşli çeteye aktaran iktidarın bu şekilde 650 milyar doları iç ettiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, doymak bilmeyen iktidarın şimdi de gözünüz taş ocaklarına diktiğini söyledi.“TAŞ OCAĞI BAŞKA YERE KURULMALI”CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız: “Taş elbette lazımdır ama köyün içinde taş ocağı yapılması olmaz. Biz Çorum Sungurlu Karakaya köyünde taş ocağı açılmasına karşıyız. Geniş kapsamlı bir araştırma yapılarak köye ve köy halkına zarar verilmeyecek bir alanda taş ocağı açılmalıdır.Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak zeytinliklerin madene açılmasını düzenleyen teklifin geçmemesi için uğraş veriyoruz. Fakat AKP iktidarı her ne hikmetse bir avuç azınlığa verdiği sözden dolayı bu maden yasasını geçirmeye çalışıyor.Bir zeytin ağacının 1000 yıl ömrü var. Ama bu iktidar döneminde zeytin ağaçlarının ömrü kısa sürdü. Akbelen de Kaz dağlarında ormanlar katledildi. Şimdi de zeytin alanlarımız katledilmek isteniyor. Biz doğanın katledilmesine, ağaçların kesilmesine, suların kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Biz köylülerimizle beraber direneceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye konuştu.“YAŞAM ALANIMIZ TEHDİT EDİLİYOR”Daha sonra söz alan Sungurlu Karakaya Köyü Muhtarı Tayfun Tunç da köylerinde taş ocağı istemediklerini belirterek, şunları söyledi: “Biz hızlı trene asla karşı değiliz. Hızlı tren elbette yapılsın ama hızlı tren yapılırken de köyümüzün sıfır noktasında taş ocağı kurulmasın. Çünkü insan sağlığını tehdit ediyor. Hayvanlarımızı tehdit ediyor. Tarım alanlarını tehdit ediyor. Bu taş ocağı yapılırsa Bize yaşam alanı kalmayacak. Bütün yetkililere sesleniyorum. Biz hızlı trene değil taş ocağına karşıyız. Başka bir alanda yapılacaksa buna karşı durmayız”