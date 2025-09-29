Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek fiyatını piyasanın altında tutmaya devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, son olarak 3 Ağustos 2024’te ekmek fiyatında düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, “Bir yılı aşkın süredir fiyat artışı yapmadan üretimimizi sürdürdük. Şimdi ise yine halkımızın menfaatlerini gözeterek, piyasaya göre daha yüksek gramajda ve daha uygun fiyatla ekmek sunmaya devam ediyoruz” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN EKMEK 7,5 TL

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınan ekmeğin 7,5 TL’den verileceğini belirtti.

Ekmek üretiminin sağlıklı ve güvenli ortamlarda gerçekleştirildiğini vurgulayan Çöplü, “Halkımıza sağlıklı, güvenli, ekonomik ve kaliteli ekmek sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ