Mustafa E. idaresindeki 19 NE 189 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolu Harami mevkisinde Ziya G'nin kullandığı 19 FG 586 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ziya G, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Editör: AA AJANS