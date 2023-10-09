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Çomar Barajı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Müzik dinletisi ve ikramların yer aldığı etkinlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçuran anne ve babalar da çocukluk günlerini yaşadı.



Yarışmaya katılan birbirinden güzel uçurtmalar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen uçurtmaların artı puan kazandığı yarışma sonunda dereceye giren uçurtma sahiplerine para ödülü takdim edildi.

(Bülent Özkaleli)