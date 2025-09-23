Kaza, Sungurlu ilçesi Kertme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan K. idaresindeki 06 GA 5652 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, frenin boşalması neticesinde duramayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS