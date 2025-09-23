Çorum-Ankara Karayolu'nda faaliyet gösteren şeker fabrikasının kireç ocağı bölümünde çalışan işçilerin bazılarında baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belirtilerin görüldüğü 9 işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Zehirlenen işçilerden hayati tehlikesi bulunan Atlla A.(46), Erol C.(59), Ahmet E. Ö.(64) Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B.(48), Kırmızı gözlemde tedavi altına alındı.
Faaliyeti durdurulan kireç ocağı bölümünde olay yeri ekiplerince inceleme başlatıldı.